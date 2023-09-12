الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة
التاريخ
9/12/2023 7:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت امانة عمان الكبرى في منشور اليوم الثلاثاء : " نحيطكم علماً أنه مع دخول قانون المعدل لقانون السير رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ.يشدد معدل قانون السير العقوبة على مخالفة التعدي او استخدام المسارب المخصصة للنقل العام " .
واشارت الامانة ان قيمة هذه المخالفة هو الحبس من شهر الى ثلاثة شهور او الغرامة من (150 - 300) دينار او بكلتيهما .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12092023000208011052ID1107052275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.