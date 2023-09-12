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الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

9/12/2023 7:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت امانة عمان الكبرى في منشور اليوم الثلاثاء : " نحيطكم علماً أنه مع دخول قانون المعدل لقانون السير رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ.يشدد معدل قانون السير العقوبة على مخالفة التعدي او استخدام المسارب المخصصة للنقل العام " .
واشارت الامانة ان قيمة هذه المخالفة هو الحبس من شهر الى ثلاثة شهور او الغرامة من (150 - 300) دينار او بكلتيهما .

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