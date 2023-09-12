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الصليب الأحمر يناشد العالم لجمع 112 مليون دولار للمغرب

9/12/2023 7:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 112 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.
وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كارولين هولت: "نسعى للحصول على 112 مليون دولار حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية".
وكانت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قد توقعت أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر .
ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا للأرقام التي أعلنت عليها هذه الهيئة.

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