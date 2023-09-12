الصليب الأحمر يناشد العالم لجمع 112 مليون دولار للمغرب

الصليب الأحمر يناشد العالم لجمع 112 مليون دولار للمغرب
التاريخ
9/12/2023 7:13:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 112 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.
وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كارولين هولت: "نسعى للحصول على 112 مليون دولار حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية".
وكانت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قد توقعت أن المغرب يواجه خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر .
ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا للأرقام التي أعلنت عليها هذه الهيئة.
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