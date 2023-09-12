الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح
التاريخ
9/12/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إنه و مع تحرك العاصفة دانيال وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر بدأ تأثيرها يضعف من حيث غزارة الهطول وشدة سرعة الرياح.
وأضاف في النشرة الجوية أن تأثير العاصفة على الأردن سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق والتي قد تصل سرعتها ما بين 30-40 كم/ساعة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية بما فيها محافظة العقبة.
وتوقع مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء أن تتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية إلى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.
وأكد أن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة سيستمر لغدا حيث يتوقع أن تنشط الرياح على فترات مع توقع اثناء النهار الى تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.
وحذر من تدني مدى الرؤية الافقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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