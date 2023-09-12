

وأضاف في النشرة الجوية أن تأثير العاصفة على الأردن سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق والتي قد تصل سرعتها ما بين 30-40 كم/ساعة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية بما فيها محافظة العقبة.



وتوقع مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء أن تتشكل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية إلى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.



وأكد أن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة سيستمر لغدا حيث يتوقع أن تنشط الرياح على فترات مع توقع اثناء النهار الى تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.



وحذر من تدني مدى الرؤية الافقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

