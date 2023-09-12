الجوع يحاصر 24 مليون شخص لضعف تمويل برنامج الأغذية العالمي



وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنها اضطرّت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".

