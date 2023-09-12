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الجوع يحاصر 24 مليون شخص لضعف تمويل برنامج الأغذية العالمي

9/12/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن خفض التمويل أجبره على تقليص "حصص الإعاشة" بشكل كبير في العديد من العمليات، محذراً من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول إلى حافة المجاعة.


وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنها اضطرّت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".


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