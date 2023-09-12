الجوع يحاصر 24 مليون شخص لضعف تمويل برنامج الأغذية العالمي

الجوع يحاصر 24 مليون شخص لضعف تمويل برنامج الأغذية العالمي
التاريخ
9/12/2023 7:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إن خفض التمويل أجبره على تقليص "حصص الإعاشة" بشكل كبير في العديد من العمليات، محذراً من أن ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول إلى حافة المجاعة.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، إنها اضطرّت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي".
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