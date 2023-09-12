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اتفاق سري يقرب كلوب من تدريب ألمانيا

9/12/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب يورغن كلوب ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانسي فليك.
قالت الصحيفة إن "اتحاد الكرة الألماني لا يفكر في تعيين ماتياس سامر في هذا المنصب، بينما يظل جوليان ناغيلسمان من أبرز المرشحين".
في المقابل أشارت إلى أن مدرب ليفربول من الخيارات القوية التي يفكر فيها اتحاد الكرة المحلي ولكن المدرب الألماني مرتبط بعقد مع "الريدز".
وأكدت أن مسألة تعويض كلوب في ليفربول لن تكون سهلة، بينما أوضحت أنه ظهرت بارقة أمل قد تسهم في تحقيق حلم المدرب البالغ من العمر 56 عاماً بتدريب منتخب بلاده.
وقالت: "ليفربول قد يجد البديل المناسب لمدربه، بالتعاقد مع لاعبه السابق، تشابي ألونسو الذي يتولى تدريب باير ليفركوزن حالياً".
ولفتت إلى وجود اتفاق سري بين ألونسو والنادي الألماني يفيد بقدرة المدرب الإسباني على مغادرة الفريق وقتما يريد، ما يسهل من مهمة النادي الإنجليزي في كسب خدماته.

ملاعب

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