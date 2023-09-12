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حقيقة فتح فندق رونالدو في مراكش أبوابه أمام المتضررين من الزلزال المدمر بالمغرب

9/12/2023 7:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت إدارة فندق "Pestana CR7" في مدينة مراكش المغربية، الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات حول استضافة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، يوم السبت الماضي.
وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في وقت سابق، أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدينة مراكش، فتح أبوابه لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة السبت الماضي، وأحدث الكثير من الخسائر البشرية والمادية.
ونقلت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، تصريحات عن ممثل لفندق "Pestana CR7"، أكد فيها بأنه لم يتم تحويل الفندق بأي حال من الأحوال إلى مركز استقبال للفارين من الزلزال، قائلا: "هذه معلومات خاطئة. جميع العملاء لدينا في الوقت الحالي قاموا بالحجز بشكل طبيعي". وحتى الآن، لم يصدر كريستيانو رونالدو أي إعلان في هذا الصدد.
وحرص النجم كريستيانو رونالدو (38 عاما) على توجيه رسالة دعم للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، وراح ضحيته أكثر من 2400 شخص.
ونشر قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي لكرة القدم، عبر خاصية "ستوري" في منصة "إنستغرام"، صورة للعلم المغربي وكتب: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب"، مضيفا: "أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب للغاية".

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