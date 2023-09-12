فنانة مصرية جديدة توجه رسالة لأسرة عادل امام

فنانة مصرية جديدة توجه رسالة لأسرة عادل امام
التاريخ
9/12/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة شيرين الجدل حول إصابة الفنان عادل إمام بمرض ألزهايمر، نافية هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها على تواصل دائم معه.
تحدثت شيرين خلال احدى اللقاءات المتلفزة عن صداقتها القديمة مع الزعيم، ونفت إصابته بمرض آلزهايمر، مشيرة إلى أنه متابع جيد للأعمال الفنية الحديثة.
وردت شيرين على إصابة عادل إمام بالزهايمر قائلة: "لا لا أعوذ بالله زهايمر إيه بس، هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يدي له الصحة ويشفيه" نافية ما يتردد من شائعات حول هذه القصة.
في سياق متصل وجهت شيرين رسالة لأسرة الزعيم، معبرة عن امتنانها الكبير لهم، فضلا عن استنكارها للشائعات التي كانت قد طاردتهم مؤخرا بمنعهم لعادل إمام من الخروج والتواصل مع الآخرين.
وقالت شيرين في رسالتها لأسرة عادل إمام: "من قلبي ومن روحي ومن عقلي تحية كبيرة للأستاذ عادل إمام وأسرته ومدام هالة زوجته اللي وقفت دائما جمبه ومعاه وربنا يديك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بيهم كمان وكمان".
ليالينا
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