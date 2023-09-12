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فنانة مصرية جديدة توجه رسالة لأسرة عادل امام

9/12/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حسمت الفنانة شيرين الجدل حول إصابة الفنان عادل إمام بمرض ألزهايمر، نافية هذه الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها على تواصل دائم معه.
تحدثت شيرين خلال احدى اللقاءات المتلفزة عن صداقتها القديمة مع الزعيم، ونفت إصابته بمرض آلزهايمر، مشيرة إلى أنه متابع جيد للأعمال الفنية الحديثة.
وردت شيرين على إصابة عادل إمام بالزهايمر قائلة: "لا لا أعوذ بالله زهايمر إيه بس، هو الأستاذ صلاح السعدني ربنا يدي له الصحة ويشفيه" نافية ما يتردد من شائعات حول هذه القصة.
في سياق متصل وجهت شيرين رسالة لأسرة الزعيم، معبرة عن امتنانها الكبير لهم، فضلا عن استنكارها للشائعات التي كانت قد طاردتهم مؤخرا بمنعهم لعادل إمام من الخروج والتواصل مع الآخرين.
وقالت شيرين في رسالتها لأسرة عادل إمام: "من قلبي ومن روحي ومن عقلي تحية كبيرة للأستاذ عادل إمام وأسرته ومدام هالة زوجته اللي وقفت دائما جمبه ومعاه وربنا يديك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بيهم كمان وكمان".

ليالينا

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