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الرياضيون الجزائريون يدعمون المغرب بعد كارثة الزلزال

9/12/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تضامن رياضيو الجزائر مع الشعب المغربي المنكوب عقب الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق المغربية وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص وأوقع آلاف الجرحى الجمعة الماضي.
وعبر جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، عن تضامنه الكامل، وقدم تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال المدمر، في مداخلة إذاعية عبر إذاعة rmc الفرنسية: "أقدم دعمي الكامل للشعب المغربي الذي يمر بأوقات صعبة للغاية، أعزي عائلات الضحايا، قلوبنا معهم، آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في أقرب وقت".
وكان نجما منتخب الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر من أوائل اللاعبين العرب والعالميين ممن تضامنوا مع المغرب في هذه المأساة.
وكتب محرز، المنتقل من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "خالص التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، الشجاعة للعائلات والأحباء، رحم الله الضحايا".
أما مواطنه بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، فكتب عبر "إكس" أيضا: "قلبي مع المغرب ومع المتضررين من الزلزال، آمل أن تكون الأضرار مادية فقط".
وشارك أعضاء منتخب الجزائر لرياضة الجودو في حملة للتبرع بالدم من أجل دعم الجرحى والمصابين بفعل الزلزال.


واستفاد أفراد البعثة من الرجال والسيدات على حد سواء، من وجودهم بالمغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للجودو، من أجل المشاركة في الحملة المذكورة.


يذكر أن أعداد ضحايا الزلزال في المغرب مازالت في ارتفاع إذ وصل إلى 2862 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 2561، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، وهي حصيلة غير نهائية.

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