الرياضيون الجزائريون يدعمون المغرب بعد كارثة الزلزال



واستفاد أفراد البعثة من الرجال والسيدات على حد سواء، من وجودهم بالمغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للجودو، من أجل المشاركة في الحملة المذكورة.



يذكر أن أعداد ضحايا الزلزال في المغرب مازالت في ارتفاع إذ وصل إلى 2862 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 2561، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، وهي حصيلة غير نهائية.

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