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ليفربول ومانشستر سيتي يتسابقان للتعاقد مع لاعب مغربي

9/12/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحيفة، بأن الدولي المغربي، نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يحظى باهتمام كبير من قبل فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن فريق ليفربول يعتبر الأكثر اهتماما باللاعب نايف أكرد، نظرا لأن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، يسعى لترميم خط دفاعه، بعدما أعاد بناء خط الوسط في الميركاتو الصيفي الماضي، بصفقات جديدة.
وأوضحت الصحيفة أن مستوى نايف أكرد (27 عاما) جذب انتباه كلوب، الذي يعاني من تقدم عمر قلبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب (32 عاما لكل منهما).
وذكرت "ذا صن" أن المدافع المغربي كان من الممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي، هذا الصيف، لكن المفاوضات فشلت.
وكتب حساب "@ManCityzenscom" الموثق بالعلامة الزرقاء على منصة "إكس": "مانشستر سيتي يراقب مدافع وست هام نايف أكرد قبل الصيف المقبل [@JackRosser_]".
بينما أشار حساب "West Ham Transfers" الموثق أيضا، على منصة "إكس"، إلى أن نايف أكرد تلقى 4 عروض للرحيل عن وست هام هذا الصيف، اثنان من السعودية، وآخران من أوروبا، ولكنه أبلغ الأندية بعدم رغبته في الرحيل عن وست هام.
وسجل نايف أكرد 3 أهداف، خلال 33 مباراة شارك فيها مع نادي وست هام يونايتد، منذ انضمامه إلى صفوف "الهامرز" في العام الماضي.

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