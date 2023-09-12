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لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة لمدرستي أنتمي

9/12/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية في لواء القويسمة لقاءً حول مُبادرة "لمدرستي أنتمي" للوقوف على التحديات التي تواجه البيئة المدرسيّة وصولاً إلى تحسينها والارتقاء بها ضمن الحملة الإعلاميّة المعمول بها انطلاقًا من رؤية وزارة التربيّة والتعليم.
وتطرق اللقاء الذي حضره ضُباط ارتباط الإعلام والمُبادرة في عدد من المدارس التابعة للواء بحضور مدير التربيّة والتعليم الدكتور أحمد الشرفات، الى أهميّة رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسيّة والمجتمع، لتنشئة جيل واعٍ بأهميّة البيئة وانعكاساتها الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.

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