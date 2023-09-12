لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة لمدرستي أنتمي

لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة لمدرستي أنتمي
التاريخ
9/12/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية في لواء القويسمة لقاءً حول مُبادرة "لمدرستي أنتمي" للوقوف على التحديات التي تواجه البيئة المدرسيّة وصولاً إلى تحسينها والارتقاء بها ضمن الحملة الإعلاميّة المعمول بها انطلاقًا من رؤية وزارة التربيّة والتعليم.
وتطرق اللقاء الذي حضره ضُباط ارتباط الإعلام والمُبادرة في عدد من المدارس التابعة للواء بحضور مدير التربيّة والتعليم الدكتور أحمد الشرفات، الى أهميّة رفع الوعي والحفاظ على البيئة المدرسيّة والمجتمع، لتنشئة جيل واعٍ بأهميّة البيئة وانعكاساتها الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.
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