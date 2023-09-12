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مصر.. رفع حالة التأهب القصوى وتوجيه تحذيرات

9/12/2023 6:07:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الثلاثاء، حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي تداعيات متوقعة للعاصفة "دانيال" التي من المتوقع أن تضرب المحافظة بأمطار ورياح.


وفقًا لهيئة الأرصاد المصرية، من المتوقع أن تشهد الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 - 50 كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، تصاحبها أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
وتتوقع هيئة الأرصاد بأن تتعرّض المحافظة إلى سقوط أمطار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35- 40 كم/ ساعة.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بالمواطنين اتباع النصائح التالية:


توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.
تقليل التحرك بالسيارات.
تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات.
عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

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