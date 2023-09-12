الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال أريحا

الاحتلال يصيب شابا ويعتقله شمال أريحا
التاريخ
9/12/2023 6:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا بعد إصابته برصاص الاحتلال على طريق المعرجات شمال غرب أريحا.
وقال مسؤول نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مازن أيمن سمرات (22 عاما) من قرية الديوك، بعد أن أطلقت النار عليه على طريق المعرجات فجر اليوم، دون معرفة وضعه الصحي حتى اللحظة.
وفا
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