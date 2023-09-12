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بوتين: ماسك شخص متميز وموهوب

9/12/2023 6:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأنه شخص متميز ورجل أعمال موهوب.
وفي تعليقه على اقتراح حول احتمال إطلاق مركبات فضائية خاصة إلى الفضاء في روسيا على غرار شركة "SpaceX" التي يملكها إيلون ماسك، قال بوتين في خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي: "أما فيما يتعلق برجل الأعمال، إيلون ماسك. فإنه بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بذلك. أعتقد أن العالم كل يعترف به. إنه رجل أعمال نشط وموهوب. ويفعل الكثير بما في ذلك بدعم من الدولة الأمريكية".

وأضاف: "إننا ننوي تطوير هذا العمل أيضا. وتم في (مؤسسة) "روس كوسموس" اتخاذ قرار دعمته الحكومة بأننا سنجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى هذا المجال".

RT

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