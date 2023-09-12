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بوتين يشير إلى أمر مقلق في توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

9/12/2023 6:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ومقاتلات إف- 16، لن يغير الوضع على الجبهة.


وأضاف الرئيس الروسي، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "هل سيغير هذا أي شيء؟ لا أعتقد ذلك. أنا متأكد من أن الوضع لن يتغير. هل سيستمر؟ نعم، وستطول مدته، لكن يقلقني أمر آخر وهو أنه لا توجد قيود على ذلك".
وأشار بوتين إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت تعتقد حتى فترة قريبة، أن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب، وقد تحدثت عن ذلك علنا. ولكنها الآن تقوم بنفسها بإرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لتستخدمها في منطقة القتال".


ويرى الرئيس الروسي، أن العملية الانتخابية ستبدأ في الولايات المتحدة في نوفمبر، و"هم يحتاجون إلى إظهار بعض النتائج على الأقل بأي ثمن، وهم يدفعون الأوكرانيين إلى مواصلة الأعمال القتالية".


وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد وصف قرار الولايات المتحدة بتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه "أخبار سيئة للغاية"، وأشار إلى أن استخدام نظائرها من قبل قوات الناتو في يوغوسلافيا كانت له عواقب محزنة للغاية، تم تسجيلها حتى من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك زيادة المعاناة من مرض السرطان.

RT

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