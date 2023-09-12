بوتين يشير إلى أمر مقلق في توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
التاريخ
9/12/2023 6:07:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ومقاتلات إف- 16، لن يغير الوضع على الجبهة.
وأضاف الرئيس الروسي، خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "هل سيغير هذا أي شيء؟ لا أعتقد ذلك. أنا متأكد من أن الوضع لن يتغير. هل سيستمر؟ نعم، وستطول مدته، لكن يقلقني أمر آخر وهو أنه لا توجد قيود على ذلك".
وأشار بوتين إلى أن "الإدارة الأمريكية كانت تعتقد حتى فترة قريبة، أن استخدام الذخائر العنقودية يعد جريمة حرب، وقد تحدثت عن ذلك علنا. ولكنها الآن تقوم بنفسها بإرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لتستخدمها في منطقة القتال".
ويرى الرئيس الروسي، أن العملية الانتخابية ستبدأ في الولايات المتحدة في نوفمبر، و"هم يحتاجون إلى إظهار بعض النتائج على الأقل بأي ثمن، وهم يدفعون الأوكرانيين إلى مواصلة الأعمال القتالية".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد وصف قرار الولايات المتحدة بتزويد نظام كييف بقذائف اليورانيوم المنضب بأنه "أخبار سيئة للغاية"، وأشار إلى أن استخدام نظائرها من قبل قوات الناتو في يوغوسلافيا كانت له عواقب محزنة للغاية، تم تسجيلها حتى من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك زيادة المعاناة من مرض السرطان.
RT
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