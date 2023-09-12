

ونشر موقع صحيفة "هسبريس" المغربية، مقطع فيديو لظهور شلالات مياه جوفية بين شقوق الجبال في المناطق المتضررة من الزلزال.



ونقل موقع "زايوسيتي دوت نيت" الإخباري عن الأستاذ الجامعي المختص في الماء أن حدوث تغير في تدفق المياه أمرٌ وارد خلال الكوارث الطبيعية؛ مشيرا إلى أن الزلازل يمكن أن تسبب تزايدا قويا في تدفق المياه كما يمكن أن تؤدي إلى العكس.



وشرح الأستاذ الجامعي، أن "تخزين الماء تحت الأرض يكون في طبقات جيولوجية إما قديمة أو حديثة؛ أي يمكن أن تكون طبقات مكونة من الكلس وتحتوي على خزان قوي وكثيف من المياه في مغارات تحت الأرض".

وأوضح أن هذه المغارات تتعرض إثر الهزات الأرضية لضغط قوي يجعلها تنفجر بحيث تدفع قوة الحجر الماء المخزن تحت الماء ويأخذ مجراه فتزيد نسبة التدفق بشكل عام.



وأضاف أن تدفق بعض العيون التي جفت من الماء يصبح كثيفا؛ لأن الضغط الذي حدث يدفع الماء للخروج من المنابع.



وفي المقابل، أبرز الأستاذ الجامعي المختص في الماء أن العكس وارد أيضا؛ بحيث توجد بعض عيون الماء الممتلئة؛ لكن مع الضغط الذي يُخَلّفه الزلزال وتكاثر الأحجار تنقطع تماما؛ مشيرا إلى أن المسارات التي يمر منها الماء تُسَد بفعل تكاثر الأحجار، وتحبس من المياه الجوفية مما يؤثر أيضًا على تدفقها وخروجها.



وقال "زايوسيتي دوت نت" إنه سَبَق أن أشارت دراسات دولية لإمكانية تغير جودة الماء أيضًا مع الزلازل؛ فحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يمكن أن تتأثر المياه بفعل الزلازل خاصة في المواقع التي يكون فيها الاهتزاز قويا ومحسوسا، وأبرزت الهيئة أن مياه الآبار يمكن أن تتعكر بالرواسب القادمة من المسام والشقوق في الصخور التي تزود البئر بالمياه، وهي ظاهرة يمكن أن تكون مؤقتة فقط قبل أن تعود المياه إلى حالتها الطبيعية.

سبق