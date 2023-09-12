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الهيئة البحرية: لا تغيير على حركة الملاحة في العقبة

9/12/2023 6:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية بالوكالة المهندس محمد الاشعل، إنه لا تغيير حتى الآن على حركة الملاحة للقوارب والسفن في خليج العقبة، بسبب الأحوال الجوية السائدة.
وأضاف الاشعل لـ " الوكيل الإخباري" إن حركة السفن والقوارب والرحلات السياحية البحرية تسير وفقاً لجدولها المعتاد، منوهاً إلى أن التغييرات التي طرأت على الأجواء اليوم كانت بوجود بعض الغبار، مبيناً أن ذلك لا يؤثر على الحركة الملاحية.
وأوضح أنه من المُتوقع أن تصل سرعة الرياح لـ 18 عقدة خلال الساعات القادمة، وهو مستوى مسموح فيه لاستمرار حركة الملاحة دون أي تأثير.
وأصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، صباح اليوم الثلاثاء، تنويهاً للمواطنين، بيّنت فيه أن عمليات رصد مستويات الأغبرة مستمرة، والتي قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية.
وتتعرّض مناطق بحرية ساحلية في دول مجاورة لرياح كبيرة وقوية بسبب "العاصفة دانيال" التي من المُتوقع أن يستمر تأثيرها على المنطقة العربية حتى يوم الخميس المقبل.

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