390 دار نشر تشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المعرض هذا العام "يقام في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة" وسيرفع شعار: "من النكبة إلى الدولة.. باقون".

وأضاف: "تشارك معنا هذا العام 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية، بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا".

وتابع قائلا: "يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر مربع".

وأشار إلى أن هذه الدورة "تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب".

وتابع أبو سيف: "فضلا عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز المحلية".

وذكر الوزير أن المعرض "يضم فضاءات ثقافية متنوعة حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا".

وقال إن برنامج المعرض الممتد حتى 17 أيلول/ سبتمبر المقبل يشمل عقد ندوتين يوميا حول موضوعات مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والكتاب والمثقفين الفلسطينيين.

وتتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتجارب المسرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلسطينية.

ويخصص المعرض زاوية للشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي رحل في آب/ أغسطس الماضي عن 73 عاما وأخرى للفن التشكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين يوميا كما توجد زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.