390 دار نشر تشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر
التاريخ
9/12/2023 6:07:50 AM
(MENAFN- Amman Net) تنطلق أعمال معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر، الخميس المقبل، في مدينة رام الله بمشاركة 390 دار نشر وتوكيلات لدور نشر فلسطينية وعربية وأجنبية.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المعرض هذا العام "يقام في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة" وسيرفع شعار: "من النكبة إلى الدولة.. باقون".
وأضاف: "تشارك معنا هذا العام 390 دار نشر عربية ومحلية من الأردن ومصر ولبنان والمغرب وسوريا والعراق والكويت والإمارات وتونس والسعودية، بجانب توكيلات مشاركة من دول أجنبية مثل تركيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا".
وتابع قائلا: "يضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان كتاب ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر مربع".
وأشار إلى أن هذه الدورة "تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب".
وتابع أبو سيف: "فضلا عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية هي الأردن والكويت وسلطنة عمان والمغرب، بجانب أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز المحلية".
وذكر الوزير أن المعرض "يضم فضاءات ثقافية متنوعة حيث تحمل قاعة الندوات والفعاليات هذا العام اسم الكاتبة الراحلة سلمى الجيوسي التي أسهمت عبر كتاباتها المتنوعة في إثراء المكتبة العربية والفلسطينية بمراجع ومؤلفات ستظل علامة فارقة في ثقافتنا".
وقال إن برنامج المعرض الممتد حتى 17 أيلول/ سبتمبر المقبل يشمل عقد ندوتين يوميا حول موضوعات مختلفة بمشاركة مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين والكتاب والمثقفين الفلسطينيين.
وتتناول هذه الندوات قضايا التعليم العالي الفلسطيني وحقوق الملكية الفكرية والسينما وتجارب المسرح الفلسطيني والأغنية الشعبية والتراث الثقافي المادي وغير المادي وسبل حمايته والصحافة الفلسطينية.
ويخصص المعرض زاوية للشاعر الفلسطيني زكريا محمد الذي رحل في آب/ أغسطس الماضي عن 73 عاما وأخرى للفن التشكيلي يتم من خلالها افتتاح معرض لأحد الفنانين والفنانات الفلسطينيين يوميا كما توجد زاوية للمسرح وفعاليات للزجل الشعبي والدبكة.
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