أصول «المركزي» الأجنبية تلامس 600 مليار درهم

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 597 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% من 592.11 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 597.53 مليار درهم في نهاية يوليو 2023، بزيادة تعادل 5.42 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21% أو ما يوازي 103.6 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 437.37 مليار درهم خلال يوليو 2022، بزيادة تعادل نحو 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.



وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.2% إلى 172.25 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 133.35 مليار درهم في يوليو 2022، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 4.1% مقارنة بنحو 165.42 مليار درهم في يونيو الماضي.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 371.42 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.3% مقارنة بنحو 363.23 مليار درهم في يونيو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 47% مقابل 252.67 مليار درهم في يوليو 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 53.86 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 5% مقارنة بنحو 51.35 مليار درهم في يوليو 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.