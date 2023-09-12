الوديان متحدثاً رئيسياً ورئيس جلسة في مؤتمر التعليم العالي والتنم
التاريخ
9/12/2023 5:30:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شارك رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان في أعمال المؤتمر العربي الخامس "التعليم العالي والتنمية المستدامة: دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي عقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية وعلى مدار يومين.
وتناول الوديان كمتحدث رئيسي محور (متطلبات إدماج الجامعات في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة) وبين خلال العرض بأن الجامعات تقوم بدور فاعل ومحوري لتفعيل الدور التنموي لمؤسسات التعليم العالي العربية، والمساهمة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ونشر ثقافة الالتزام الأخلاقي بتحمل المسؤولية اتجاه المجتمع والبيئة والإنسان، وخلق جيل واعي يضطلع بمهامه الاجتماعية والإنسانية على حد سواء.
وتطرق الوديان إلى مفهوم التنمية المستدامة والتصنيفات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الجامعات في الاستدامة وأهمية مؤسسات التعليم العالي في الاستدامة، كما تناول الوديان المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة وتحديداً المعوقات في التعليم العالي.
كما وترأس الدكتور الوديان إحدى الجلسات خلال فعاليات المؤتمر والتي كانت تحت عنوان (إدماج معطيات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الجامعات لتعزيز قدراتها على المساهمة في التنمية المستدامة) حيث تحدث خلال هذه الجلسة عدد من أصحاب الخبرة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة من عدة دول مشاركة.
يشار إلى ان جامعة عمان العربية تستضيف المجلس العربي للتنمية المستدامة، حيث نظمت الجامعة مؤخراً المؤتمر الدولي الأول للمجلس العربي للتنمية المستدامة في رحاب الجامعة تحت عنوان (دور الجامعات العربية كحاضنات للتنمية المستدامة: الواقع المأمول) حيث يعد هذا المؤتمر أحد أهداف المجلس العربي للتنمية المستدامة ومقره جامعة عمان العربية
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