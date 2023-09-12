وتناول الوديان كمتحدث رئيسي محور (متطلبات إدماج الجامعات في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة) وبين خلال العرض بأن الجامعات تقوم بدور فاعل ومحوري لتفعيل الدور التنموي لمؤسسات التعليم العالي العربية، والمساهمة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة ونشر ثقافة الالتزام الأخلاقي بتحمل المسؤولية اتجاه المجتمع والبيئة والإنسان، وخلق جيل واعي يضطلع بمهامه الاجتماعية والإنسانية على حد سواء.

وتطرق الوديان إلى مفهوم التنمية المستدامة والتصنيفات العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور الجامعات في الاستدامة وأهمية مؤسسات التعليم العالي في الاستدامة، كما تناول الوديان المعوقات التي تواجه التنمية المستدامة وتحديداً المعوقات في التعليم العالي.

كما وترأس الدكتور الوديان إحدى الجلسات خلال فعاليات المؤتمر والتي كانت تحت عنوان (إدماج معطيات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الجامعات لتعزيز قدراتها على المساهمة في التنمية المستدامة) حيث تحدث خلال هذه الجلسة عدد من أصحاب الخبرة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة من عدة دول مشاركة.

يشار إلى ان جامعة عمان العربية تستضيف المجلس العربي للتنمية المستدامة، حيث نظمت الجامعة مؤخراً المؤتمر الدولي الأول للمجلس العربي للتنمية المستدامة في رحاب الجامعة تحت عنوان (دور الجامعات العربية كحاضنات للتنمية المستدامة: الواقع المأمول) حيث يعد هذا المؤتمر أحد أهداف المجلس العربي للتنمية المستدامة ومقره جامعة عمان العربية







