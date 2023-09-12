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الإمارات تعفي مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة

9/12/2023 5:30:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.

وبموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.
حضر مراسم التوقيع كل من سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية وسعادة كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.
وأكد سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
وأضاف سعادته أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الخارجية 2023-2026.


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