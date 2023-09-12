6 حيل لتحفيز طفلك على النشاط والحركة

تظهر الأبحاث أنه كلما زاد عدد الأطفال غير النشطين، زاد احتمال إصابتهم بمشاكل صحية مرتبطة بالوزن، مثل: سرطان الأطفال، والسكري.. ومع تقدمهم في السن، قد يعاني الأطفال أيضًا من تقلبات مزاجية، وضيق نفسي، وفقرًا. وظيفة الدماغ.

لذلك، من الضروري تشجيع أطفالك على أن يكونوا أكثر نشاطاً، من أجل صحتهم الحالية والمستقبلية. عندما يتبع الأطفال أسلوب حياة صحي؛ سوف يصبحون أكثر قوة في المستقبل؛ لأن الأطفال غالبًا ما يتعلمون ما يرونه.

1. قسم النشاط إلى أجزاء أصغر للطفل الذي يجلس لفترة طويلة؛ بدلًا من إرسال أطفالك للجري لمدة ساعة كاملة، حاول تقسيم نشاطهم إلى أجزاء أصغر. على سبيل المثال، اطلب منهم ركوب الدراجات لمدة 20 دقيقة بعد المدرسة، ثم أنهوا اليوم بلعب كرة القدم أو المشي لمسافات طويلة.

2. كن نشيطًا معهم وظيفتك كأم هي أن تكوني قدوة؛ إذا كنت تريد أن يكون أطفالك أكثر نشاطا؛ يجب عليك التأكد من أنك نشط أيضًا. اذهب لركوب الدراجة أو المشي معهم، أو اخرج إلى الفناء الخلفي وعلمهم كيفية ركل كرة القدم أو السلة. يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من الوقت الممتع مع أطفالك حيث يحصلون على التمارين التي يحتاجونها للبقاء في صحة جيدة.

3. الحد من وقت الشاشة يقضي معظم الأطفال الكثير من الوقت في التحديق في الشاشة ويعيشون نمط حياة خامل. مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن.. لذلك، ضع قيودًا على الفترة التي يُسمح لهم خلالها بمشاهدة التلفاز والهاتف أو ممارسة ألعاب الفيديو، والالتزام بهذه القيود. يوصي الخبراء بتحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات ببضع ساعات يوميًا. من المرجح أن يقاوم أطفالك في البداية، لكنهم سوف يستجيبون بمرور الوقت.

4. ابحث عن الأنشطة التي يستمتع بها الطفل من الصعب على الأطفال أن يظلوا نشيطين إذا لم يستمتعوا بالنشاط الذي تطلب منهم القيام به؛ لذا، إذا كان طفلك يكره كرة القدم، فشجعيه على العثور على رياضة أو نشاط يحبه أكثر. هناك طرق عديدة لتكون نشيطًا، ومن المؤكد أنك ستجد ما يفضله طفلك.

يمكنك أيضًا تشجيع طفلك على ممارسة الألعاب البسيطة مثل الحجلة الداخلية ولعبة الهولا هوب والبحث عن الكنوز وبناء نفق بالكرتون القديم. يمكنك أيضًا استخدام الأجهزة الرياضية لتنشيط الطفل.

5. خلق بيئة آمنة يتردد بعض الآباء في تشجيع أطفالهم على ممارسة الرياضة أو الأنشطة؛ لأنهم قلقون من إصابة أطفالهم بالعدوى.

إن تعلم بعض الإسعافات الأولية الأساسية والعناية بالجروح والقدرة على اكتشاف أنواع مختلفة من التواء الكاحل والجبائر والضمادات وما إلى ذلك يمكن أن يساعدك على الشعور بالثقة عند إرسال طفلك للعب بشكل متكرر، ويمكنك تعليم طفلك بعضًا من هذه الأشياء.

كما يجب عليك إلقاء نظرة على ملابس الطفل؛ لكي تكون مريحة ومناسبة للنشاط الذي يمارسه الطفل، يجب الاهتمام بالمعدات الرياضية الخاصة به. خاصة إذا كان الطفل يركب الدراجة أو يتسلق الجبال، تأكدي من أنه بحالة جيدة وحجم مناسب لعمره.

6. تحدث مع الطفل يجب عليك التأكد من أن أطفالك يعرفون سبب تشجيعهم على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية. أخبرهم أن ممارسة الرياضة بانتظام لا ترتبط بوزن محدد؛ يتعلق الأمر بالصحة والقوة. اعتمادًا على أعمارهم، قد ترغب في التحدث معهم قليلاً عن أضرار العيش بأسلوب حياة خامل، ومساعدتهم على معرفة سبب أهمية ممارسة الرياضة.