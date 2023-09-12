دبي تستقبل أكثر من 9.83 مليون زائر خلال 7 أشهر من العام الحالي
التاريخ
9/12/2023 5:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استقبلت إمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 9 مليون و 830 الف زائر دولي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو قياسي بلغ 21.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنه قياساً بنفس الفترة من 2019، فقد ارتفع عدد السياح 2.6 %، بزيادة تمثل نحو ربع مليون زائر.
وبين التقرير، تسجيل إمارة دبي لمستويات نمو متصاعدة، حيث بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 76 %، مقارنة مع 72 % في نفس الفترة عن 2022، فيما بلغت لذات الفترة من 2019 نحو 74%.
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