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دبي تستقبل أكثر من 9.83 مليون زائر خلال 7 أشهر من العام الحالي

9/12/2023 5:20:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبلت إمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 9 مليون و 830 الف زائر دولي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو قياسي بلغ 21.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنه قياساً بنفس الفترة من 2019، فقد ارتفع عدد السياح 2.6 %، بزيادة تمثل نحو ربع مليون زائر.
وبين التقرير، تسجيل إمارة دبي لمستويات نمو متصاعدة، حيث بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 76 %، مقارنة مع 72 % في نفس الفترة عن 2022، فيما بلغت لذات الفترة من 2019 نحو 74%.

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