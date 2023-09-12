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قيمتهم السوقية تتجاوز نصف مليار يورو.. لاعبون تنتهي عقودهم صيف 2024

9/12/2023 5:20:05 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الأول من الشهر الجاري، تتجه الأضواء نحو الميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل والذي يسمح للاعبين الذين تنتهي عقودهم صيف 2024 بالتفاوض مع أندية جديدة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة اللاعبين الـ15 الأعلى قيمة سوقية وتنتهي عقودهم الصيف المقبل ويتجاوز مجموع قيمتهم السوقية نصف مليار يورو.

واللاعبون الـ15 هم:

  • البرتغالي رافا سيلفا (30 عاما): لاعب بنفيكا البرتغالي وقيمته السوقية 22 مليون يورو.
  • الإسباني بابلو فورنالس (27 عاما): لاعب ويستهام الإنجليزي وقيمته السوقية 22 مليون يورو.

  • الإيطالي جورجينيو (31 عاما): لاعب أرسنال الإنجليزي وقيمته السوقية 25 مليون يورو

  • النيجيري ويلفريد نديدي (26 عاما): لاعب ليستر سيتي الإنجليزي وقيمته السوقية 25 مليون يورو.

  • الإنجليزي آرون وان بيساكا (25 عاما): لاعب مانشستر يونايتد وقيمته السوقية 25 مليون يورو.

  • الفرنسي يوسف فوفانا (24 عاما): موناكو وقيمته السوقية 25 مليون يورو.

  • الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال (16 عاما) : برشلونة وقيمته السوقية 25 مليون يورو

  • الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي (28 عاما): باريس سان جيرمان قيمته السوقية 28 مليون يورو

  • الأرجنتيني غايدو رودريغيز (29 عاما): ريال بيتيس وقيمته السوقية 29 مليون يورو.

  • الإسباني نيكو ويليامز (21 عاما): أتلتيك بلباو وقيمته السوقية 30 مليون يورو.

  • البولندي بيوتر زيلينسكي (29 عاما): نابولي وقيمته السوقية 35 مليون يورو

  • التشيكي توماس سوشيك (28 عاما): ويستهام الإنجليزي وقيمته السوقية 35 مليون يورو

  • الفرنسي أدريان رابيو (28 عاما): يوفنتوس وقيمته السوقية 28 عاما

  • الإسباني أليخاندرو بالدي (19 عاما): برشلونة وقيمته السوقية 50 مليون يورو.

  • الفرنسي كليان مبابي (24 عاما): باريس سان جيرمان وقيمته السوقية 180 مليون يورو.

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