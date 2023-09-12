قيمتهم السوقية تتجاوز نصف مليار يورو.. لاعبون تنتهي عقودهم صيف 2024
التاريخ
9/12/2023 5:20:05 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الأول من الشهر الجاري، تتجه الأضواء نحو الميركاتو الشتوي الذي يفتح أبوابه في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل والذي يسمح للاعبين الذين تنتهي عقودهم صيف 2024 بالتفاوض مع أندية جديدة.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة اللاعبين الـ15 الأعلى قيمة سوقية وتنتهي عقودهم الصيف المقبل ويتجاوز مجموع قيمتهم السوقية نصف مليار يورو.
واللاعبون الـ15 هم:
البرتغالي رافا سيلفا (30 عاما): لاعب بنفيكا البرتغالي وقيمته السوقية 22 مليون يورو. الإسباني بابلو فورنالس (27 عاما): لاعب ويستهام الإنجليزي وقيمته السوقية 22 مليون يورو.
الإيطالي جورجينيو (31 عاما): لاعب أرسنال الإنجليزي وقيمته السوقية 25 مليون يورو
النيجيري ويلفريد نديدي (26 عاما): لاعب ليستر سيتي الإنجليزي وقيمته السوقية 25 مليون يورو.
الإنجليزي آرون وان بيساكا (25 عاما): لاعب مانشستر يونايتد وقيمته السوقية 25 مليون يورو.
الفرنسي يوسف فوفانا (24 عاما): موناكو وقيمته السوقية 25 مليون يورو.
الإسباني من أصل مغربي الأمين جمال (16 عاما) : برشلونة وقيمته السوقية 25 مليون يورو
الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي (28 عاما): باريس سان جيرمان قيمته السوقية 28 مليون يورو
الأرجنتيني غايدو رودريغيز (29 عاما): ريال بيتيس وقيمته السوقية 29 مليون يورو.
الإسباني نيكو ويليامز (21 عاما): أتلتيك بلباو وقيمته السوقية 30 مليون يورو.
البولندي بيوتر زيلينسكي (29 عاما): نابولي وقيمته السوقية 35 مليون يورو
التشيكي توماس سوشيك (28 عاما): ويستهام الإنجليزي وقيمته السوقية 35 مليون يورو
الفرنسي أدريان رابيو (28 عاما): يوفنتوس وقيمته السوقية 28 عاما
الإسباني أليخاندرو بالدي (19 عاما): برشلونة وقيمته السوقية 50 مليون يورو.
الفرنسي كليان مبابي (24 عاما): باريس سان جيرمان وقيمته السوقية 180 مليون يورو.
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