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أشرف عبد الباقي يتصدر الترند باحتفال عيد ميلاده الـ60 -فيديو

9/12/2023 5:19:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من أبرز أعماله الفنية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بعيد ميلاده الـ60، معلقا بشكل طريف حول عدم خوفه من التقدم بالعمر، ليتصدر قائمة ترندات محرك البحث غوغل.


وشارك أشرف عبد الباقي متابعيه عبر حسابه الموثق بتطبيق إنستغرام، مقطع فيديو لمجموعة من أهم الأعمال الفنية التي شارك بها في مشواره الفني الذي بدأه منذ منتصف الثمانينيات بعدد من المسرحيات التي جمعته بكبار النجوم، أبرزهم الفنان محمود عبد العزيز.


وظهر أشرف عبد الباقي في الفيديو ضمن أعماله الفنية بشخصيات مختلفة، أحبها الجمهور على مدار سنوات طويلة، صنع فيها الفنان المصري الناجح، اسماً لامعاً في عالم الفن.


ليالينا

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