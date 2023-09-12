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المياه تنظم محاضرة توعوية عن دور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه

9/12/2023 5:19:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع نادي سمو الأمير علي للصم محاضرة توعوية عن الواقع المائي ودور ذوي الإعاقة بالحفاظ على المياه.


وقال مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام والاتصال عمر سلامة إن مثل هذه المبادرات تمكن هذه الفئة من المجتمع من القيام بدورها التوعوي واشراكهم بعملية التوعية المائية وترشيد استخدام المياه وذلك لما لهم من دور مهم في كافة نواحي الحياة.


من جانبها قالت رئيسة قسم التواصل المجتمعي بسلطة المياه رائدة العبادي إن هذه المحاضرات تتيح الفرصة لجميع الشباب والشابات للانخراط في المجتمع وتأدية دورهم كأفراد لهم الحق في تكافؤ الفرص في العمل والحياة والمعرفة وأن العديد منهم يمتلكون المواهب والقدرات الفكرية والمعرفية ولهم دور فعال في المجتمع أكثر من غيرهم من فئات المجتمع.


وفي نهاية المحاضرة تم توزيع مواد توعوية على المشاركين في المحاضرة.

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