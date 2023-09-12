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الإمارات تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة

9/12/2023 5:19:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الخارجية الإماراتية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة مع أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوما.


وبموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقا لمبد المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة.


وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول "يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الخارجية 2023-2026.

RT

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