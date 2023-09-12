الطاقة الدولية : الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل 2030
التاريخ
9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن العالم الآن عند بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري.
وتوقع بيرول، أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز " عن بيرول: "نتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد".
وكتب :"العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".
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