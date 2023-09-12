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الطاقة الدولية : الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته قبل 2030

9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن العالم الآن عند بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري.
وتوقع بيرول، أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم سيصل إلى ذروته قبل عام 2030.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز " عن بيرول: "نتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى "في السنوات المقبلة" من هذا العقد".
وكتب :"العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية"، مشيرا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة تُظهر أن "عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد".

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