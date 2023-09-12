بسبب العاصفة دانيال.. طبيب يوجه نصائح مهمة لهذه الفئات



نصائح مهمة بسبب العاصفة "دانيال" لهذه الفئات

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال اتصال هاتفي : "في حالة اضطرارنا للخروج لا بد من أخذ جميع التدابير اللازمة أهمها هو ارتداء ماسك الوجه، لأنها في هذا التوقيت تحديدا تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة، والغبار لمجرى الحاجز الأنفي، وتمنع تهيج الأنف والصدر، والأزمات الربوية".

ونصح "الحداد"، بضرورة استخدام الأدوية، ومضادات الحساسية، وبخاخات الأنف والصدر، وموسعات الشعب لمرضى الحساسية الصدرية، من أجل منع حدوث الأزمات الربوية، أو الدخول في نوبات من العطس أو الزكام، أو احتقان الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أهمية ارتداء نظارة شمس وغطاء للرأس لمرضى حساسية العين، بالبعد عن الأماكن التي بها أشجار، منعا للحوادث.

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