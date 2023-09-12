Tuesday, 12 September 2023 01:22 GMT

بسبب العاصفة دانيال.. طبيب يوجه نصائح مهمة لهذه الفئات

9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح بشأن سوء الأحوال الجوية، والأتربة ووصول عاصفة "دانيال" لمصر، قائلا إنه يجب الجلوس في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، ولا سيما لكبار السن، والأطفال، ومرضى الحساسية الصدرية والأنف والعين، وأصحاب الأمراض المزمنة.


نصائح مهمة بسبب العاصفة "دانيال" لهذه الفئات
وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال اتصال هاتفي : "في حالة اضطرارنا للخروج لا بد من أخذ جميع التدابير اللازمة أهمها هو ارتداء ماسك الوجه، لأنها في هذا التوقيت تحديدا تشكل حائط صد ضد دخول الأتربة، والغبار لمجرى الحاجز الأنفي، وتمنع تهيج الأنف والصدر، والأزمات الربوية".
ونصح "الحداد"، بضرورة استخدام الأدوية، ومضادات الحساسية، وبخاخات الأنف والصدر، وموسعات الشعب لمرضى الحساسية الصدرية، من أجل منع حدوث الأزمات الربوية، أو الدخول في نوبات من العطس أو الزكام، أو احتقان الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أهمية ارتداء نظارة شمس وغطاء للرأس لمرضى حساسية العين، بالبعد عن الأماكن التي بها أشجار، منعا للحوادث.

التوك شو

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12092023000208011052ID1107051363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث