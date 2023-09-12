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ارتفاع الأجور في بريطانيا بنسبة 7.8 %

9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استمرت الأجور في بريطانيا بالارتفاع بوتيرة قياسية، كما لم يرتفع التضخم بنسبة أعلى من الأجور لأول مرة منذ عامين، وفقا لإحصاءات بريطانية رسمية.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية بلغ 7.8% خلال 3 أشهر، ليساوي نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين .
وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز 8.5 %، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم بارتفاع 0.6 %، مع الأخذ في الحسبان مؤشر أسعار المستهلكين.
وأظهرت الإحصاءات، ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ عامين، ليبلغ 4.3%.

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