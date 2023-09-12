ارتفاع الأجور في بريطانيا بنسبة 7.8 %

ارتفاع الأجور في بريطانيا بنسبة 7.8 %
التاريخ
9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - استمرت الأجور في بريطانيا بالارتفاع بوتيرة قياسية، كما لم يرتفع التضخم بنسبة أعلى من الأجور لأول مرة منذ عامين، وفقا لإحصاءات بريطانية رسمية.
وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية بلغ 7.8% خلال 3 أشهر، ليساوي نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين .
وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز 8.5 %، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم بارتفاع 0.6 %، مع الأخذ في الحسبان مؤشر أسعار المستهلكين.
وأظهرت الإحصاءات، ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ عامين، ليبلغ 4.3%.
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