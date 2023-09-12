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المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

9/12/2023 5:19:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز وتطوير منظومة الإصلاح السياسي، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار مما يساهم في عملية تمكينهم سياسا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وفتح المجال أمامهم لصناعة مستقبلهم وبما يحقق رؤية الدولة الأردنية.


جاء ذلك خلال لقائه عدد من الطلبة المشاركين في برنامج أنا أشارك / جامعات من مختلف الجامعات وذلك في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف المعايطة، أن سيادة القانون ركن أساسي من اركان الديمقراطية، وعامل مهم من عوامل نجاحها، مبينا أن برنامج أنا أشارك قد ساهم في بناء قدرات الشباب وساعدهم على فهم المبادئ الأساسية للعملية الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية، وادراكهم لمفاهيم المواطنة، واحترام التنوع والرأي والرأي الآخر.


واستعرض الشباب المشاركين في الجلسة الحوارية تجربتهم العملية من خلال الانخراط والمشاركة في برنامج أنا أشارك بمستوياته المختلفة.

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