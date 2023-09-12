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الهواري يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير التشيكي في عمّان

9/12/2023 5:19:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم سفير جمهورية التشيك في عمّان اليكساندر سبوريش، لبحث جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية التشيك والتي تشكل فرصة مواتية للاستمرار بالتعاون في مختلف المجالات ومن ضمنها التعاون في المجال الصحي.
ورحب الدكتور الهواري بالسفير سبوريش، وثمن الدعم المقدم من قبل جمهورية التشكيك للأردن في المجال الصحي.
وأشار الهواري إلى الدور الذي ينهض به القطاع الصحي في الأردن من خلال تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين من الدول الشقيقة والصديقة على أرضه وبالمستوى المطلوب.
وأكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات للاستمرار بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتطوير كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصحي.
وتعود العلاقات بين البلدين في المجال الصحي للعام 1986 من خلال الاتفاقية الموقعة للتعاون وتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.

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