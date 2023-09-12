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نقيب الفنانين : حفل سارة زكريا الخميس القادم سيقام وفقاً لشروط

9/12/2023 5:19:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد نقيب الفنانين الأردنيين، المخرج محمد العبادي أنه تم إصدار تصريح للمطربة سارة زكريا لأداء حفل غنائي في عمان يوم الخميس الموافق 14 ايلول بعد تصويب اوضاعها .
أوضح العبادي في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن متعهد الحفلات استخرج تصريحاً للفنانة لأداء الحفل يوم الخميس القادم 14 ايلول وفقًا لشروط ، اولها الامتثال لضوابط مهنة الغناء واحترام القيم والعادات المعروفة .
اضافة لفرض رقابة على الحفل من قبل نقابة الفنانين للتحقق من الامتثال للضوابط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يُشار إلى أن نقابة الفنانين كانت قد أصدرت قراراً بإيقاف المطربة سارة محمود الزكريا عن الغناء في المنشآت السياحية ولدى متعهدي الحفلات بعد استخدامها ألفاظاً نابية خلال أحد حفلاتها في مصر مؤخراً.


ونشرت الفنانة فيديو قالت لجمهورها انتظروني بحفل يوم الخميس في عمان

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