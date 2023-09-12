من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن
التاريخ
9/12/2023 5:19:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى المشاركة في الاستبيان الالكتروني، الذي أطلقه لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن.
وقال البنك، إنه تعّبر الصحة المالية عن مدى تحكم الفرد وشعوره بالأمان والحرية والمرونة فيما يتعلق بوضعه المالي الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أن الاستبيان يأتي لغايات دراسة يجريها البنك حول الصحة المالية للأفراد في المملكة.
وتالياً رابط الاستبيان: انقر هنا
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