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من البنك المركزي للمواطنين: استبيان لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن

9/12/2023 5:19:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى المشاركة في الاستبيان الالكتروني، الذي أطلقه لمعرفة مدى الصحة المالية للأفراد في الأردن.
وقال البنك، إنه تعّبر الصحة المالية عن مدى تحكم الفرد وشعوره بالأمان والحرية والمرونة فيما يتعلق بوضعه المالي الحالي والمستقبلي.
وأشار إلى أن الاستبيان يأتي لغايات دراسة يجريها البنك حول الصحة المالية للأفراد في المملكة.
وتالياً رابط الاستبيان: انقر هنا

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