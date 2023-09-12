التعامل مع 1340 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التعامل مع 1340 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
التاريخ
9/12/2023 5:19:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية، مع (1340) حالة إسعافية مختلفة، وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:33) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
وقالت المديرية، في نشرتها اليومية، إنه تم التعامل مع (115) حادث إنقاذ، وبمعدل زمن استجابة بلغ (7:44) دقيقة، و(83) حادث إطفاء، بمعدل زمن استجابة بلغ (7:49) دقيقة.
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