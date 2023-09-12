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نيويورك بوست: بايدن خلط بين الرئيس الفيتنامي ورئيس برلمان البلاد

9/12/2023 5:19:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ ورئيس برلمان فيتنام فونغ دينه هيو، وذلك خلال نشره لصورة خاطئة في رسالة شكره على استضافة الجانب الفيتنامي له.


أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست"، وذكرت أن ذلك حدث يوم 11 سبتمبر، عندما شكر بايدن نظيره الفيتنامي في تغريدة نشرها على موقع X (تويتر سابقا)، والتي تم حذفها لاحقا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أرفق كلمات شكره للرئيس الفيتنامي بصورة لرئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو، بالمنشور. وكتب تحتها: "الرئيس فو فان ثونغ، أشكرك على هذا الاجتماع المثمر".


ولاحظت الصحيفة أن كلا الرجلين الفيتناميين، يرتديان النظارات ولهما نفس تصفيفة الشعر.


في 11 سبتمبر، قال نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، إن بايدن "لم يكبر على الإطلاق" ويبدو أفضل من ذي قبل.


وفي أبريل، أعلن بايدن أنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وإذا أعيد انتخابه فسيبدأ ولايته الثانية عندما يبلغ من العمر 82 عاما.

RT

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