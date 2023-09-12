نيويورك بوست: بايدن خلط بين الرئيس الفيتنامي ورئيس برلمان البلاد
التاريخ
9/12/2023 5:19:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - خلط الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ ورئيس برلمان فيتنام فونغ دينه هيو، وذلك خلال نشره لصورة خاطئة في رسالة شكره على استضافة الجانب الفيتنامي له.
أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست"، وذكرت أن ذلك حدث يوم 11 سبتمبر، عندما شكر بايدن نظيره الفيتنامي في تغريدة نشرها على موقع X (تويتر سابقا)، والتي تم حذفها لاحقا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أرفق كلمات شكره للرئيس الفيتنامي بصورة لرئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو، بالمنشور. وكتب تحتها: "الرئيس فو فان ثونغ، أشكرك على هذا الاجتماع المثمر".
ولاحظت الصحيفة أن كلا الرجلين الفيتناميين، يرتديان النظارات ولهما نفس تصفيفة الشعر.
في 11 سبتمبر، قال نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، إن بايدن "لم يكبر على الإطلاق" ويبدو أفضل من ذي قبل.
وفي أبريل، أعلن بايدن أنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وإذا أعيد انتخابه فسيبدأ ولايته الثانية عندما يبلغ من العمر 82 عاما.
RT
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