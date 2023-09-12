Tuesday, 12 September 2023 01:21 GMT

إندوسويس لإدارة الثروات تعلن عن تعيين جديد في منصب قيادي بهدف تعزيز عملياتها في الشرق الأوسط

9/12/2023 4:46:20 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

إميل سلعاوي، رئيس منطقة الشرق الأوسط، إندوسويس لإدارة الثروات

فانيك بغراميان، مدير تنفيذي أول، إندوسويس لإدارة الثروات

دبي, الإمارات العربية المتحدة, September 12, 2023/EINPresswire/ --

جنيف/دبي، 12 سبتمبر 2023 – أعلنت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، وهي الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، عن تعيين إميل سلعاوي رئيساً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التعيين الاستراتيجي على التزام إندوسويس المستمر تجاه المنطقة، ويعدّ بمثابة ركيزة مهمة لدعم توسعها بعد افتتاح فرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2022 وتعيين فانيك بغراميان في منصب المدير التنفيذي الأول للفرع.

وسيتولى إميل سلعاوي قيادة الجهود التوسعية للشركة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تسخير الخبرات المتخصصة لفريق العمل في شركة إندوسويس لإدارة الثروات في جنيف وزيورخ ودبي وأبو ظبي، بالإضافة إلى المؤهلات والإمكانيات الفريدة لفرق كريدي أجريكول سي آي بي وأموندي في مجال إدارة الثروات في المنطقة. يتمتع سلعاوي بسجل حافل في إدارة الثروات، حيث نجح في تحقيق نمو إيجابي في الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة في مجال تطوير وإدارة العلاقات مع الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وفي هذه المناسبة، صرحت السيدة إيزابيل جاكوب نيبوت، رئيسة إدارة الثروات في شركة إندوسويس في سويسرا والشرق الأوسط وآسيا، قائلة:

"يسعدنا أن نعلن عن تعيين إميل سلعاوي رئيساً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، تعزيزاً لالتزامنا تجاه هذه السوق الإستراتيجية. لقد سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع معدل نمو في العالم لعدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في العالم حسب تقرير الثروة الأخير الصادر عن شركة "نايت فرانك"، مع نمو مذهل بنسبة 16.9% في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة.

إميل هو الشخص المناسب لقيادة جهودنا في المنطقة، حيث يتمتع بخبرة واسعة ومهارات متعددة تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعزيز مكانتنا في المنطقة، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء."

مع افتتاح فرع في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2022 وتعيين فانيك باجراميان كمسؤول تنفيذي أول للفرع، أصبحت شركة إندوسويس لإدارة الثروات، التي يعود تأسيسها إلى عام 1949 في دول الخليج العربي، تجسد وجوداً مزدوجاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي الذي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي الذي يخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن نطاق اختصاصه والخدمات التي يقدمها في الدولة. توسع المجموعة الجاري يضعها في موقع مميز لتلبية احتياجات عملائها المالية المتنوعة بكفاءة و للمساهمة المستمرة في تعزيز المشهد المالي المزدهر في المنطقة.

السير الذاتية

يتمتع إميل سلعاوي بأكثر من عقدين من الخبرة المصرفية الدولية الشاملة التي سيسخرها لصالح العملاء في الشرق الأوسط، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال عمله في بنك يو بي إس ودونالدسون ولوفكين وجينريت ودويتشه بنك، بالإضافة إلى خبرته في الخدمات المصرفية الخاصة من خلال عمله في بي إن بي باريبا. انضم إلى إندوسويس لإدارة الثروات في عام 2020 بصفته رئيساً لقسم العملاء الرئيسيين ومكاتب العائلات في كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي.
عمل فانيك باجراميان لدى بنك يو بي إس لمدة 15 عاماً، حيث تولى مناصب مختلفة في إدارة الثروات، بما في ذلك رئيس أعمال الخليج العربي في جنيف وعضو لجنة إدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات

إندوسويس لإدارة الثروات هي العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات في مجموعة كريدي أجريكول. وقد احتلت المرتبة العاشرة عالمياً من حيث إجمالي الأصول (بحسب تقرير مجلة ذا بانكر في عددها الصادر في عام 2022).
تمتع الشركة بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 145 عاماً في دعم العائلات ورجال الأعمال حول العالم، وهي تعتمد نهجاً مخصصاً يتيح للعملاء حماية ثرواتهم وتطويرها بما يتماشى مع طموحاتهم وأهدافهم، وفقاً للأطر التنظيمية المطبقة. ويملك موظفيها خبرات ومؤهلات عالية تمكنهم من تكوين رؤية شاملة وتقديم النصح والاستشارات المتخصصة للعملاء، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات الفردية في مجال إدارة الأصول الشخصية والأصول التجارية.
وتضم إندوسويس لإدارة الثروات، المعروفة بتوسعها الدولي وبعدها البشري، حوالي 3000 موظف متوزعين على 10 مواقع حول العالم، في أوروبا (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وموناكو وإسبانيا وسويسرا)، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (هونغ كونغ وكاليدونيا الجديدة وسنغافورة)، وفي الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة).
كما تُعد إندوسويس لإدارة الثروات واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات، حيث تُقدر الأصول الخاضعة لإدارتها بحوالي 130 مليار يورو (كما في 2022/12/31).

نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط

تتواجد شركة كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي في دبي والذي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي.
وتتمتع المجموعة بحضور قوي في المنطقة، حيث تعود جذور الشركة إلى عام 1949 في دول الخليج العربي. وتجمع فرق العمل عالية التخصص لدى الشركة ما بين المعرفة بالمنطقة والخبرة الواسعة والقدرات والإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة إندوسويس لإدارة الثروات العالمية ومجموعة "كريدي أجريكول".

كلير عكاوي
اف تي اي للاستشارات
emailhere

MENAFN12092023003118003196ID1107051215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث