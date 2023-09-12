إميل سلعاوي، رئيس منطقة الشرق الأوسط، إندوسويس لإدارة الثروات

فانيك بغراميان، مدير تنفيذي أول، إندوسويس لإدارة الثروات

كلير عكاوي

اف تي اي للاستشارات

emailhere