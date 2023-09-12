(MENAFN
) شهدت أسهم شركة تسلا ارتفاعًا قويًا اليوم الاثنين، حيث ارتفعت بمعدل يقارب 10 بالمئة لتبلغ 271.6 دولارًا. جاء هذا الارتفاع بعد نشر بيان من مصرف مورجان ستانلي الأمريكي، الذي قرر فيه رفع توصيته بشأن أسهم تسلا، لافتاَ إلى توقعات إيجابية للشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.
كما قام محللو مصرف مورجان ستانلي برفع توصيتهم بشأن سهم تسلا إلى "الوزن الزائد" من تصنيف "الوزن المتساوي" السابق. ولفتوا في بيانهم إلى توقعات قوية للشركة في مجالات تقنيات القيادة الذاتية والبرمجيات والخدمات.
كذلك لفت المحلل آدم جونز إلى أن تسلا على وشك تحقيق تقدم كبير في مجال التكنولوجيا المتعلقة بالقيادة الذاتية.
في حين توقع المحللون في مصرف مورجان ستانلي أن يساهم الكمبيوتر الخارق "دوجو" الذي أنتجته تسلا في زيادة قيمة الشركة في السوق بمقدار يبلغ 600 مليار دولار.
وقام المصرف الأمريكي برفع الهدف السعري لسهم تسلا على مدى 12 إلى 18 شهرًا المقبلة بمعدل 60 بالمئة ليبلغ 400 دولار، وهذا يعني أن قيمة الشركة ستبلغ 1.39 تريليون دولار، أمام قيمتها في الوق الحالي التي تصل الى نحو 800 مليار دولار.
MENAFN12092023000045015682ID1107051187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.