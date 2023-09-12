(MENAFN
) استقرت أسعار المعدن النفيس في تعاملات اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 أيلول، وذلك في ظل توترات اقتصادية ومالية دولية، اذ يترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراءة مؤشر التضخم في الولايات المتحدة. يتكهن أن هذه القراءة قد تلقي بظلالها على سياسات الفائدة الأمريكية، وذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا للنظر في تشديد السياسة النقدية.
كما ثبتت في تمام الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، أسعار المعد الأصفر في المعاملات الفورية عند مستوى 1922.30 دولار للأونصة (الأوقية)، فيما حققت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن تراجعًا طفيفًا بمعدل 0.1 بالمئة لتصل إلى 1946.10 دولار.
كذلك يتكهن أن تبقى نشاطات السوق هادئة إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء. إذ من الممكن أن تقدم هذه البيانات إشارات واضحة حول اتجاهات الفائدة في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على توجهات المستثمرين تجاه الذهب في المستقبل.
في حين نقلاً عن نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري، يلفت إلى أن "قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلاً، فإن ذلك سيضع بعض الضغوط على أسعار الذهب على المدى القصير".
ومن جانبه، قام مؤشر الدولار الأمريكي بتعويض بعض خسائره السابقة، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بمعدل 0.4 بالمئة لتبلغ 23.16 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 901.02 دولار، وزادت أسعار البلاديوم بمعدل 0.3 بالمئة لتصل إلى 1221.83 دولار.
هذا وتظل أسعار الذهب تحت المراقبة الدقيقة للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة والتوترات السياسية والنقدية.
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