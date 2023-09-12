(MENAFN
) تكهنت الولايات المتحدة وفيتنام صفقة شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهذا البلد. يسعى هذا التعاون إلى تعزيز وتطوير قدرات فيتنام في قطاع أشباه الموصلات، وذلك بما يعود بالفائدة على الصناعة الأميركية. تم التشديد في التقرير الصادر على أهمية دور فيتنام في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات.
كما تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وفيتنام تعزيزًا متزايدًا، اذ تعد فيتنام واحدة من المراكز الصناعية الرئيسية في المنطقة. تحاول الولايات المتحدة إلى تعزيز هذه العلاقة الاقتصادية والصناعية وتنويع مصادرها الصناعية الدولية بهدف التقليل من اعتمادها على الصين.
كذلك رغم حرص فيتنام على عدم التحالف الواضح مع أي من القوى الكبرى كالولايات المتحدة أو الصين، إلا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن المطالبات البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. وهذا النزاع المستمر يثير توترًا دائمًا في المنطقة ويجعل فيتنام تلعب دورًا حاسمًا في المساعي الإقليمية للحفاظ على استقرار المنطقة. تأتي هذه الصفقة في هذا السياق لتعزز التعاون بين البلدين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
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