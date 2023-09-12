(MENAFN- Al-BoNews) ((عبدالحميد)): أسعار الفائدة المرتفعة أكبر عقبة أمام تمويلات الشركات
شهدت محفظة التمويل العقارى بعدد من البنوك ارتفاعاً ملحوظاً، خلال النصف الأول من العام الجارى، فيما تراجعت نحو 51% لدى شركات التمويل العقارى، ما أرجعه المحللون لاستفادة البنوك من مبادرات البنك المركزى.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى)، إنه عند وجود تذبذب فى سعر العملة المحلية يتجه المواطنون إلى الاستثمارات الآمنة التى تتركز فى الاستثمار بالعقارات والذهب.
وأضاف ((عبدالحميد))، أن السبب فى زيادة نسبة محفظة التمويلات العقارية فى البنوك، خلال الفترة الماضية، هو اتجاه المواطنين إلى الاستثمار فى القطاع العقارى من خلال دفع مقدم الوحدة سواء بنشاط سكنى أو تجارى أو إدارى، مع سداد باقى سعر الوحدة من خلال آلية التمويل العقارى.
وأوضح أن السوق العقارى فى حاجة ماسة خلال تلك الفترة لخفض أسعار الفائدة، بعدما شهد جميع القطاعات حالة من الركود؛ نتيجة ارتفاع أسعار التمويل الناتجة عن ارتفاع أسعار العائد.
وأشار ((عبدالحميد)) إلى أن سوق العقارات يشهد حالة من الانتعاش منذ العام الماضى، بالرغم من ارتفاع أسعار البيع.
وحول المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للقطاع العقارى، أوضح ((عبدالحميد))، أنها نجحت بشكل كبير، وتمكنت من توفير تمويلات لنحو 600 ألف أسرة، وكانت سبباً رئيسياً فى نمو تمويلات البنوك.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الرقابة المالية، أن أرصدة التمويل العقارى تراجعت إلى 4.3 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 7.3 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.
وأعلن بنك ((كريدى أجريكول – مصر))، نمو قروض التمويل العقارى بالبنك بنسبة 144% على أساس سنوى، خلال النصف الأول من عام 2023، وكشفت القوائم المالية المستقلة ارتفاع محفظة القروض إلى 705.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 486.04 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو تتجاوز 45%.
وارتفع حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك التجارى الدولى لتسجل بنهاية يونيو الماضى 3.9 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو نحو 15%.
وبحسب القوائم المالية ببنك قطر الوطنى الأهلى، نمت المحفظة بنهاية يونيو 2023 بنحو 13.5% لتسجل 5.2 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار بنهاية العام الماضى.
فيما انخفض حجم المحفظة بالبنك الأهلى المتحد ـ مصر، بشكل طفيف بنحو 0.12% لتسجل 1.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.089 مليار بنهاية ديسمبر السابق له. ((سمير)): مبادرات البنك المركزى ساعدت البنوك على التوسع فى الإقراض
وقال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، إنَّ مبادرات البنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة التمويلات العقارية؛ حيث إنَّ سعر الفائدة بتلك المبادرات مدعم مقارنة بسعر الفائدة فى البرامج التمويلية العادية، ما أدى إلى زيادة نسبة إقبال المواطنين عليها.
وأضاف ((سمير))، أن ارتفاع أسعار الوحدات ومدخلات مواد البناء ما زال عائقاً أمام القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
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وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، إنه مع تباطؤ نمو قروض التجزئة فى ظل الحدود التمويلية التى يفرضها البنك المركزى، كنسبة لصافى الدخل، وانخفاض تمويلات السيارات، نشطت البنوك فى التمويل تحت مبادرات البنك المركزى.
وبلغت التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 61.46 مليار جنيه موزعة على 522.3 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 117.671 ألف جنيه للوحدة، حتى نهاية شهر يوليو الماضى، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. ((جادو)): وحدات التمويل العقارى صغيرة المساحة ساعدت على نمو التمويلات
وقال عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إنَّ ارتفاع محفظة التمويلات العقارية جاء بسبب توافر وحدات بمساحات صغيرة فى ظل ارتفاع قيمة المتر مربع فى الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن التمويل العقارى له دور فعال، فعند قيام الشركات بطرح وحدات أكثر من متوسط دخل المواطنين يقوم التمويل العقارى بتسهيل عملية التسويق والذى يعطى للمواطنين فرصة امتلاك الوحدات التى يرغبون بها مع وجود القدرة على السداد فى السنوات المقبلة.
وأوضح ((جادو))، أن التمويل العقارى هو إحدى وسائل تنشيط السوق العقارى؛ حيث يقوم بإنتاج قوانين منظمة لهذا التداول بيسر مع ضمان حفظ حقوق المشترى والبائع.
وشدد على ضرورة الإسراع فى صدور قانون المطورين العقاريين، مُشيراً إلى أن قطاع العقارات صناعة مؤثرة؛ حيث يدخل به صناعات كثيرة.
كتبت: أمل سعداوى