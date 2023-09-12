شهدت محفظة التمويل العقارى بعدد من البنوك ارتفاعاً ملحوظاً، خلال النصف الأول من العام الجارى، فيما تراجعت نحو 51% لدى شركات التمويل العقارى، ما أرجعه المحللون لاستفادة البنوك من مبادرات البنك المركزى.

وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى (الأولى)، إنه عند وجود تذبذب فى سعر العملة المحلية يتجه المواطنون إلى الاستثمارات الآمنة التى تتركز فى الاستثمار بالعقارات والذهب.

وأضاف ((عبدالحميد))، أن السبب فى زيادة نسبة محفظة التمويلات العقارية فى البنوك، خلال الفترة الماضية، هو اتجاه المواطنين إلى الاستثمار فى القطاع العقارى من خلال دفع مقدم الوحدة سواء بنشاط سكنى أو تجارى أو إدارى، مع سداد باقى سعر الوحدة من خلال آلية التمويل العقارى.

وأوضح أن السوق العقارى فى حاجة ماسة خلال تلك الفترة لخفض أسعار الفائدة، بعدما شهد جميع القطاعات حالة من الركود؛ نتيجة ارتفاع أسعار التمويل الناتجة عن ارتفاع أسعار العائد.

وأشار ((عبدالحميد)) إلى أن سوق العقارات يشهد حالة من الانتعاش منذ العام الماضى، بالرغم من ارتفاع أسعار البيع.

وحول المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للقطاع العقارى، أوضح ((عبدالحميد))، أنها نجحت بشكل كبير، وتمكنت من توفير تمويلات لنحو 600 ألف أسرة، وكانت سبباً رئيسياً فى نمو تمويلات البنوك.

وفى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة الرقابة المالية، أن أرصدة التمويل العقارى تراجعت إلى 4.3 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 7.3 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.

وأعلن بنك ((كريدى أجريكول – مصر))، نمو قروض التمويل العقارى بالبنك بنسبة 144% على أساس سنوى، خلال النصف الأول من عام 2023، وكشفت القوائم المالية المستقلة ارتفاع محفظة القروض إلى 705.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 486.04 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو تتجاوز 45%.

وارتفع حجم محفظة التمويل العقارى بالبنك التجارى الدولى لتسجل بنهاية يونيو الماضى 3.9 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو نحو 15%.

وبحسب القوائم المالية ببنك قطر الوطنى الأهلى، نمت المحفظة بنهاية يونيو 2023 بنحو 13.5% لتسجل 5.2 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار بنهاية العام الماضى.

فيما انخفض حجم المحفظة بالبنك الأهلى المتحد ـ مصر، بشكل طفيف بنحو 0.12% لتسجل 1.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.089 مليار بنهاية ديسمبر السابق له.

وقال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، إنَّ مبادرات البنك المركزى أسهمت بشكل كبير فى زيادة نسبة التمويلات العقارية؛ حيث إنَّ سعر الفائدة بتلك المبادرات مدعم مقارنة بسعر الفائدة فى البرامج التمويلية العادية، ما أدى إلى زيادة نسبة إقبال المواطنين عليها.

وأضاف ((سمير))، أن ارتفاع أسعار الوحدات ومدخلات مواد البناء ما زال عائقاً أمام القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، إنه مع تباطؤ نمو قروض التجزئة فى ظل الحدود التمويلية التى يفرضها البنك المركزى، كنسبة لصافى الدخل، وانخفاض تمويلات السيارات، نشطت البنوك فى التمويل تحت مبادرات البنك المركزى.

وبلغت التمويلات الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى 61.46 مليار جنيه موزعة على 522.3 ألف مستفيد بمتوسط تمويل 117.671 ألف جنيه للوحدة، حتى نهاية شهر يوليو الماضى، وفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وقال عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، إنَّ ارتفاع محفظة التمويلات العقارية جاء بسبب توافر وحدات بمساحات صغيرة فى ظل ارتفاع قيمة المتر مربع فى الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن التمويل العقارى له دور فعال، فعند قيام الشركات بطرح وحدات أكثر من متوسط دخل المواطنين يقوم التمويل العقارى بتسهيل عملية التسويق والذى يعطى للمواطنين فرصة امتلاك الوحدات التى يرغبون بها مع وجود القدرة على السداد فى السنوات المقبلة.

وأوضح ((جادو))، أن التمويل العقارى هو إحدى وسائل تنشيط السوق العقارى؛ حيث يقوم بإنتاج قوانين منظمة لهذا التداول بيسر مع ضمان حفظ حقوق المشترى والبائع.

وشدد على ضرورة الإسراع فى صدور قانون المطورين العقاريين، مُشيراً إلى أن قطاع العقارات صناعة مؤثرة؛ حيث يدخل به صناعات كثيرة.

كتبت: أمل سعداوى