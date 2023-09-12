لجأت شركات الاستثمار العقارى إلى تطبيق آليات تسويقية جديدة لإنعاش مبيعات القطاع، وتوفير حلول بديلة وطرق سداد تناسب شريحة أكبر من العملاء.

واتفق متعاملون فى القطاع العقارى أنَّ الشركات تسعى للتحوط من الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء والخامات، والتى تؤثر بشكل كبير على تكلفة التنفيذ وسعر العقارات النهائية.

وأطلقت شركة ((مدينة مصر))، منصتها ((طوبة)) كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء، وتعتمد على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية.

وتعد ((طوبة)) المنصة الرقمية الأولى من نوعها فى المنطقة وأول منتجات MadMasr Innovation Labs، ويأتى اسم المنصة الرقمية من كلمة ((طوبة))، وهى أيضاً وحدة قياس ابتكرتها شركة ((مدينة مصر))؛ حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها، كما أنها أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة.

وقال صلاح قطامش، نائب أول للرئيس للشئون الاستراتيجية والاستثمارات فى شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إنَّ الشركة أطلقت منصة ((طوبة)) كآلية جديدة للتسويق للمنتج العقارى.

وأضاف ((قطامش))، أن منصة ((طوبة)) تسمح للعميل بشراء وحدة سكنية بطريقة الدفع التى تناسبه، وذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة تسمى ((طوبة)) توفر نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية.

وأوضح أنه يمكن للعميل شراء عقار بنظام ((طوبة))، دون التقييد بموعد محدد شهرى أو ربع سنوى لسداد باقى قيمة العقار، وتتيح للعميل من خلال التطبيق الإلكترونى استكمال قيمة العقار بطريقة سهلة وفى الوقت الذى يختاره العميل.

وأشار إلى أن المنصة تعطى مرونة فى السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات، وسوف يتم تطبيق هذه الفكرة لأول مرة فى مشروع ((إيلان)) فى سراى بالقاهرة الجديدة.

وتتيح منصة ((طوبة)) القدرة على اختيار الوحدة، والتعاقد على 15% من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ((طوبة)) عبر تطبيقها الإلكترونى الاطلاع على رصيد الطوب الذى يمتلكه العميل بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التى وصل إليها، وسعر الطوبة الحالى وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.

كما يمكن للعميل من خلال ((طوبة)) استبدال العقار بآخر أكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقى، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.

وقال محمود جاد، محلل القطاع العقارى بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إنَّ آلية ((طوبة)) من شأنها تغيير مفهوم تملك العقار داخل السوق المصرى، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة، خصوصاً فى ظل حالة النمو التى يشهدها السوق.

وأرجع ((جاد)) انخفاض هوامش الربحية لدى الشركات العقارية رغم ارتفاع المبيعات إلى الضغوط التضخمية من ارتفاع معدلات الفائدة والتكاليف على الشركات والمطورين العقاريين، خاصة فى أوقات التحديات الاقتصادية.

وأضاف أن تلك التحديات رغم ما تشكله من ضغوط على تكلفة الشركات العقارية، فإنَّ ما زال هناك مزيد من الانتعاش بالقطاع.

وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة ((أودن للاستثمارات المالية))، إن منتج ((طوبة)) يعتبر آلية تمويل عقارى يبتكرها المطورون ليتماشوا مع الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية.

وأضاف ((السيد))، أن كل مطور عقارى يوفر المنتج المناسب وفقاً لحاجته التسويقية، موضحاً أن البورصة العقارية إذا ظهرت ستنهى أغلب تلك الآليات، وستسهم فى حل نسبة كبيرة من التحديات التى تواجه السوق العقارى فى الوقت الحالى.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إنَّ انخفاض هوامش ربحية القطاع العقارى وعدد الوحدات المباعة، جاء بسبب زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف، وبالتالى ارتفاع أسعار الوحدات المباعة على العملاء لنقل التكلفة.

وأضاف ((شفيع))، أن آلية ((طوبة)) فكرة جديدة فى المقام الأول وجاذبة للعملاء، ولكن متوقفة على تفاصيل أكثر للمشروع.

وقال شريف محمود، نائب رئيس شركة ((كولدويل بانكر ـ مصر))، إنَّ تطبيق ((طوبة)) آلية تسويق جديدة بهدف خلق طرق مبتكرة وبسيطة لتحصيل الأقساط على الوحدات السكنية، ويعد خطوة جيدة لتحريك السوق العقارى؛ نظراً إلى حله مشكلة الشيكات.

وأضاف ((محمود))، أنَّ التطبيق يعتمد على تقسيم سعر الوحدة على أقساط غير متساوية، وفقاً لخطة العميل المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات، على أن يتم الدفع مباشرة بطريقة إلكترونية.

وأوضح أن التطبيق يقدم طرقاً مبتكرة للتحكم فى الأقساط، وذلك على حسب الدخل الشهرى والقدرة الشرائية لكل عميل، لافتاً إلى أن التطبيق لا يزال فى مرحلة التجربة، ويتيح مشروعاً واحداً فقط حتى الآن وهو ((إيلان سراى)).

وتوقع ((محمود))، أن يحقق التطبيق نجاحاً عند العملاء المستهدفين، ويجذب عدداً من المشاريع، خلال الفترة القادمة، وأن يتم دعمه من قِبل البنوك والمؤسسات، مؤكداً أن السوق العقارى يحتاج لحلول إبداعية وآليات تسويق جديدة تنعش مبيعات الشركات العقارية.

وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسلتنج للتسويق العقارى، إنَّ السوق العقارى مرن وفى حاجة دائماً لآليات تسويقية جديدة تشبع رغبات ومتطلبات العميل، مؤكداً أن الابتكارات الجديدة التى تفكر بها الشركات الكبرى شىء صحى للسوق.

وأضاف ((عبدالمنعم))، أن شركة ((مدينة مصر)) شركة كبيرة، وتمكنت من خلق آلية جديدة لتسويق منتجاتها العقارية، وإنعاش حركة مبيعاتها، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من تضخم وارتفاع أسعار مواد البناء والخامات وزيادة الأعباء المالية على شركات التطوير العقارى.

ورحب بفكرة توجه الشركات العقارية إلى الاعتماد على التسويق الإلكترونى، واستخدام الرقمنة فى تقديم خدماتها، والترويج لمنتجاتها العقارية، خاصة فى ظل توجه العالم لهذا النوع من التكنولوجيا الذى أصبح يمثل عاملاً أساسياً فى تلبية كل الاحتياجات.

وتابع ((عبدالمنعم)): ((البنوك والشركات العقارية الكبيرة تحقق نجاحاً من خلال إنشاء تطبيقات تسهل على العملاء جميع العمليات الخاصة بها)).

كتبت: أمل سعداوى