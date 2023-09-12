(MENAFN
) أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين الموافق 11 أيلول, أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" تعتزم استثمار عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى مجال السيارات الكهربائية.
كما شددت "بي إم دبليو" في وقت لاحق أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (حوالي 750 مليون دولار) في مصنع "ميني" لتحويل إنتاج هذا الطراز إلى سيارات كهربائية. كما سوف يتم تحديث مصنع سويندون، الذي ينتج قطع سيارات، لمساندة هذه العملية.
كذلك يأتي هذا الاستثمار الضخم لضمان استدامة حوالي "أربعة آلاف وظيفة" في المنطقة، وسيسهم في تعزيز سلسلة التوريد للسيارات الكهربائية. وتبعاَ لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، يبين هذا الاستثمار تصويتًا بالثقة في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.
في حين أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بهذا الاستثمار وأعده مؤشرًا إيجابيًا على أهمية المملكة المتحدة كمكان مثالي لتصنيع السيارات الكهربائية. وذكر أن دعم حكومته للمجال يبين التزامها بدعم النمو وخلق فرص العمل.
ويعتبر هذا الإعلان من "بي إم دبليو" خطوة مهمة في تحقيق التحول نحو السيارات الكهربائية، وهو جزء من جهود الشركة للتكيف مع التوجه الدولي نحو الاستدامة والبيئة.
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