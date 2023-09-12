التجارة العالمية يجب أن تصبح وسيلة للنمو والتعاون الدولي

(MENAFN
) شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على أهمية أن تكون الممرات الاقتصادية مفتوحة ومتاحة للجميع وأنها يجب أن تشجع على التعاون والتكامل الاقتصادي الدولي، دون أن تكون إقصائية.
كما أعلنت في القمة العشرين التي عُقدت مؤخرًا، عدة دول بينها نيودلهي وواشنطن والرياض والإمارات والاتحاد الأوروبي عن مشروع طموح لإقامة ممر اقتصادي يضمن خطوط سكك حديدية وموانئ، بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.
كذلك يظهر بالنظر إلى تغيرات السلاسل التوريدية والجيوسياسية العالمية، أن مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في الشرق الأوسط، وأيضًا مبادرة الحزام والطريق للبنية التحتية العالمية التي أطلقتها الصين قبل 10 سنوات.
في حين على الرغم من هذه الجهود، فإن الاقتصاد الدولي يعاني من التجزؤ والتجاذبات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تقليل نمو التجارة العالمية وتراجعها عن النمو الاقتصادي العالمي.
ولفتت غورغييفا إلى ضرورة تعزيز التجارة العالمية كوسيلة لتحقيق النمو والتعاون الدولي، مؤكدة على ضرورة أن يتم ذلك بروح التعاون والاقتصاد المتكامل، بحيث تعم الفوائد على كل الدول ولا تقتصر على أحد.
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