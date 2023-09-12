أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخفيض تكهناتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو في السنتين الحالية والقادمة، لافتة إلى الضغوط التي تجابه طلب المستهلكين نتيجة ارتفاع التضخم في المنطقة، بالإضافة إلى التكهنات بتدهور اقتصاد ألمانيا وانزلاقه إلى الركود في السنة الحالية.كما تكهنت المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة بمعدل 0.8 بالمئة في 2023، وهو أقل من التكهنات الماضية التي لفتت إلى نمو بمعدل 1.1 بالمئة.كذلك تكهنت المفوضية وفيما يخص السنة القادمة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل 1.3 بالمئة, بدلاً من تكهنات ماضية بنمو بمعدل 1.6 بالمئة.في حين لفتت المفوضية إلى أن ضعف الطلب المحلي، وخاصةً استهلاك المستهلكين، يرجح أن يكون له تأثير سلبي أكبر من المتكهن على الاقتصاد في منطقة اليورو، نظرًا لزيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والتضخم.وقامت المفوضية بتعديل تكهناتها لمستوى التضخم في 2023 بتقليل طفيف، لكنها رفعت تكهناتها لمعدل التضخم لسنة 2024.وإن هذا التراجع في توقعات النمو وارتفاع نسب التضخم يبينان الصعوبات التي تواجه منطقة اليورو في الوقت الحالي، حيث تعمل الحكومات والسياسيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الاقتصاد ومكافحة التضخم.

MENAFN12092023000045015682ID1107050646