ماليزيا تلمح لاحتمالية فرض ضرائب اضافية لتقليل عجز الميزانية

(MENAFN
) في خطوة جادة نحو تحسين الوضع المالي للبلاد، لمّح رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إلى احتمالية الزام ضرائب إضافية بهدف تعزيز إيرادات البلاد والوفاء بالتزاماتها لتقليل عجز الميزانية. وشدد إبراهيم، الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية، في جلسة البرلمان يوم الاثنين الموافق 11 أيلول، أن ماليزيا سوف تتخذ إجراءات لتوسيع قاعدة الضرائب وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تحسين جمع الضرائب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما من بين الضرائب الجديدة التي تم الإشارة إليها، ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وبالرغم من عدم ذكر تفاصيل دقيقة حولها، إلا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحرك نحو تحقيق أهداف خفض العجز الميزاني بمعدل يقترب من النصف ببدء سنة 2025.
كذلك تسعى الحكومة الماليزية إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تنويع الاقتصاد وتقوية الإيرادات، اذ تتكل على توسيع النمو الاقتصادي بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية خطتها المالية الثانية عشرة التي تم عرضها في عام 2021. ومن الجدير بالذكر أن اقتصاد ماليزيا شهد نموًا بنسبة 2.9 بالمئة في الأشهر الثلاث الثانية من السنة الحالية، وذلك بفضل تحسن أسواق العمل وزيادة الطلب المحلي وزيادة النشاط السياحي.
في حين أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة الماليزية بتعزيز استدامة اقتصاد البلاد وضمان استقراره المالي في المستقبل.
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