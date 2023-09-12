مَرصد الديموقراطية 2023: نصف السويسريين غير راضين عن السياسة

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بالنسبة للسياسة السويسرية، يتفق معظم المواطنين ، مع اختلاف توجهاتهم الحزبية على أن الأشخاص الأكثر استفزازًا يحصلون على ((أكبر قدر من الاهتمام وليس أولئك الذين لديهم الأفكار السياسية الأفضل)).

كما أن المواطنين قلقون أيضًا من زيادة الاستقطاب السياسي. ويشعر معظم مؤيدي الأحزاب السياسية بحدوث انقسام متزايد داخل المجتمع وظهور ((مجموعات صغيرة ومشتتة لا يمكن التوفيق بينها))، ويرون أنه ((من المستحيل بشكل متزايد العثور على أغلبيات كافية للتوصّل إلى حلولٍ وسطى)).

هذا الشعور قوي بشكلٍ خاص لدى ناخبي وناخبات حزب الشعب اليميني بنسبة تصل إلى 70%، وتقريبا نفس الشيء أيضا، حيث يؤيّد 64% من ناخبي وناخبات أحزاب الوسط المعتدل وجهة النظر هذه. أما لدى ناخبي اليسار، الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، فالنسبة أدنى بقليل، وهي على التوالي، 59% و56%.

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