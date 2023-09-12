Tuesday, 12 September 2023 10:52 GMT

ما مصير المركبات منتهية الترخيص التي عليها قيود وغير معروف مصيرها؟

9/12/2023 3:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العقيد المهندس عمر القرعان، إن قانون السير الجديد منح من يمتلك سيارة منتهية الترخيص لمدة أكثر من 3 أعوام وعليها قيود، إمكانية شطبها عن اسم مالكها، بناء على طلبه، وإعفائه من الرسوم لمدة عام، اعتباراً من تاريخ اليوم حتى تاريخ 11/9/2024.
وبيّن القرعان، عبر إذاعة الأمن العام، أن ذلك يأتي بعد أن يُتقدم مالك المركبة طلب لإدارة الترخيص، ويُقدم تعهد عدلي، ويتم بعد ذلك شطب المركبة، مع إعفائه من كافة الرسوم والقيود .
وأضاف أنه يشترط أن يتعهد المالك أن تكون المركبة منتهية الترخيص أو أصبحت (خردة) ولا تسير على الشارع العام لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ونوه القرعان إلى أنه إذا كان مالك المركبة متوفي، يجب إبراز حجة الإرث من قبل الورثة، حتى يتم شطبها، وفقاً للتعليمات المعمول بها.

MENAFN12092023000208011052ID1107050606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث