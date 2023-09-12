

وبشأن مخالفة الهاتف على القانون الجديد أشار أن إذا كان السائق يحمل الهاتف بيده يخالف عليها أما إذا كان يستخدم سماعة المركبة او البلوتوث لن يُخالف عليها موضحاً بأن جميع المخالفات يتم رصدها من خلال رقباء السير بالإضافة إلى الكاميرات .

ولفت إلى عدة مخالفات تعتبر خطرة ضمن قانون السير الجديد منها ( القيادة بعكس الاتجاه المقرر، زيادة ارتفاع حمولة المركبة، ترك المركبة المعطلة على جانب الطريق دون وضع عواكس، قيادة المركبة دون إشعال الإضاءة في شارع معتم، قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة دولية، سكب حمولة شاحنة بالطرق غير المخصصة إليها، استعمال المركبات بغير الأماكن المخصصة لها، قيادة المركبة دون وجود اللوحة الأمامية أو الخلفية، قيادة المركبة بطريقة متهورة).

وأكد أنه على القانون الجديد يحق للسائق الاعتراض على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.



وتابع" أي مخالفة تسبق اليوم يمكن الاعتراض عليها بحسب القانون القديم وما تم رصده من مخالفات بعد الساعة 12 ليل الثلاثاء يتم المخالفة عليها بحسب القانون الجديد."

وقال إن إدارة السير سجلت 4336 مخالفة لقيادة المركبة بشكل استعراضي و 76 ألف و695 مخالفة لقطع الإشارة حمراء و 95 ألف مخالفة لاستخدام الهاتف النقال و6055 مخالفة للسير على شكل مواكب منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن.

وختم أن الإنسان السبب الرئيسي في وقوع الحوادث وارتكاب المخالفات بنسبة 98.8%.