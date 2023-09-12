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مدير إدارة السير يوضح حول المخالفات الخطرة والتي تم تغليظ عقوبتها - تفاصيل

9/12/2023 3:12:08 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال مدير ادارة السير بمديرية الأمن العام العميد الدكتور فراس عقيل الدويري إن قانون السير الجديد لسنة 2023 يهدف لتحقيق دعائم السلامة المرورية .
وأضاف الدويري عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن القانون الجديد يغلظ العقوبات على المخالفات الخطرة بالإضافة إلى مضاعفتها في حال تم تكرارها من قبل السائق .
ونوه أن قيمة مخالفة قطع الإشارة الحمراء كانت 100 دينار وبعد القانون الجديد قيمتها أصبحت 200 دينار والحبس من شهر إلى شهرين وفي حال تم تكرارها من قبل السائق مرة أخرى تصل المخالفة إلى 400 دينار بالإضافة إلى الحبس .


وبشأن مخالفة الهاتف على القانون الجديد أشار أن إذا كان السائق يحمل الهاتف بيده يخالف عليها أما إذا كان يستخدم سماعة المركبة او البلوتوث لن يُخالف عليها موضحاً بأن جميع المخالفات يتم رصدها من خلال رقباء السير بالإضافة إلى الكاميرات .
ولفت إلى عدة مخالفات تعتبر خطرة ضمن قانون السير الجديد منها ( القيادة بعكس الاتجاه المقرر، زيادة ارتفاع حمولة المركبة، ترك المركبة المعطلة على جانب الطريق دون وضع عواكس، قيادة المركبة دون إشعال الإضاءة في شارع معتم، قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة دولية، سكب حمولة شاحنة بالطرق غير المخصصة إليها، استعمال المركبات بغير الأماكن المخصصة لها، قيادة المركبة دون وجود اللوحة الأمامية أو الخلفية، قيادة المركبة بطريقة متهورة).
وأكد أنه على القانون الجديد يحق للسائق الاعتراض على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها.


وتابع" أي مخالفة تسبق اليوم يمكن الاعتراض عليها بحسب القانون القديم وما تم رصده من مخالفات بعد الساعة 12 ليل الثلاثاء يتم المخالفة عليها بحسب القانون الجديد."
وقال إن إدارة السير سجلت 4336 مخالفة لقيادة المركبة بشكل استعراضي و 76 ألف و695 مخالفة لقطع الإشارة حمراء و 95 ألف مخالفة لاستخدام الهاتف النقال و6055 مخالفة للسير على شكل مواكب منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن.
وختم أن الإنسان السبب الرئيسي في وقوع الحوادث وارتكاب المخالفات بنسبة 98.8%.


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