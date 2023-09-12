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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

9/12/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.
وقد تزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.
وفا

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