عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
التاريخ
9/12/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.
وقد تزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.
وفا
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