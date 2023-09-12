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مرجان احمد مرجان وفرقة ناجي عطاالله .. أبرز الأجور التي حصل عليها عادل إمام في مسيرته الفنية

9/12/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتبر النجم عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، إذ حقق الزعيم نجاحا وجماهيرية كبيرة جعلته يتربع على القمة حتى الآن، فلا ينافسه أحد على زعامة الكوميديا أو يضاهيه أحد في محبة الجمهور العربي له من المحيط للخليج.
النجم الكبير بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة وصلت في بعض الأعمال لمشهد أو مشهدين بالكاد، حتى بزغ نجمه في أعمال لم يقم فيها بتقليد أحد النجوم، فكان له أسلوب فريد في الكوميديا جعله محط إعجاب الجمهور، ليصبح زعيم الكوميديا العربية بلا منازع
وعادة ما يبحث جمهور عادل إمام عن أجر نجمهم المفضل، وهنا نعرض لكم أبرز الأجور التي حصل عليها الزعيم في مسيرته الفنية:
البحث عن فضيحة
حصل الزعيم عادل إمام على أجر ٧٥٠ جنيه، في أول بطولة في فيلمه الشهير "البحث عن فضيحة"، وعرض الفيلم عام ١٩٧٣، ويعتبر العمل نقطة تحول للفنان الكبير كنجم من نجوم الصف الأول
أذكياء لكن أغبياء
حصل الفنان الكبير على أجر ٤٠٠٠ جنيه في فيلمه الشهير "أذكياء لكن أغبياء" والذي عرض عام ١٩٨٠، والعمل بطولة: رشدي أباظة، وسمير غانم
غاوي مشاكل
في نفس العام - ١٩٨٠- قدم عادل إمام فيلم "غاوي مشاكل" وحصل مقابله على أجر قدره ٥٠٠٠ جنيه، بحسب ما ذكره الماكيير محمد عشوب
رسالة إلى الوالي
كشفت إحدى الجرائد المصرية عام ١٩٩٧ أن أجر الزعيم وصل لمليون و٢٠٠ ألف جنيه في الفيلم، وهو ما يعني أنه حصل على هذا الأجر في فيلمه الشهير "رسالة إلى الوالي"
مرجان أحمد مرجان
عام ٢٠٠٧ تعاقدت شركة "جود نيوز" مع الزعيم عادل إمام لبطولة فيلمه الشهير "مرجان أحمد مرجان" مقابل ١٠ ملايين جنيه وهو أعلى أجر لفنان وقتها.
فرقة ناجي عطالله
كشف المنتج صفوت غطاس أن أجر النجم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" الذي عرض عام ٢٠١٢ بلغ ٣٠ مليون جنيه، ويعتبر هذا العمل عودة للزعيم للدراما التليفزيونية بعد غياب دام ٣٢ عاما، منذ قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة" عام ١٩٨٠
فلانتينو
كشفت تقارير صحفية عن حصول الزعيم عادل إمام على ٤٠ مليون جنيه في مسلسله الأخير "فلانتينو" والذي عرض عام ٢٠٢٠

مصراوي

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